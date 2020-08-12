Video Yaşam İzmir'de inanılmaz görüntü! Düğünde sadece 1 kişi maske taktı! | Video

İzmir'de inanılmaz görüntü! Düğünde sadece 1 kişi maske taktı! | Video

İzmir'de inanılmaz görüntü! Düğünde sadece 1 kişi maske taktı! | Video
12.08.2020 | 18:08

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İzmir'de sokakta düzenlenen bir düğüne katılanlardan sadece 1 kişinin maske takması dikkat çekti. Diğer davetlilerin sosyal mesafeye uymadığı, maske takmadığı düğünün sahibine toplam 4 bin 442 lira idari para cezası kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Çimentepe Mahallesi'ndeki bir düğünde Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine düğünün yapıldığı sokağa gitti. Düğüne katılanlardan sadece 1 kişinin maske taktığını gören polis ekipleri, diğer davetlilerin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve izin alınmadan havai fişek atıldığı düğünün sahibine idari para cezası uyguladı. Düğün sahibine maske kuralına uyulmadığı için 900 lira, sosyal mesafe kuralı ihlal edildiği için 3 bin 150 lira ve izinsiz havai fişek atıldığı için 392 lira olmak üzere toplam 4 bin 442 lira ceza kesildi.

SADECE 1 KİŞİ MASKE TAKMIŞ

Sosyal medyada yayımlanan düğün görüntülerinde ise sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan davetlilerin eğlendiği, düğüne katılan sadece 1 kişinin maske taktığı görüldü.

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