Video Yaşam İzmir'de çivili sopalı ev sahibi dehşeti kamerada!
İzmir'de çivili sopalı ev sahibi dehşeti kamerada!

İzmir'de çivili sopalı ev sahibi dehşeti kamerada!

23.11.2024 | 13:24

İzmir Karabağlar ilçesinde kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahipleri, kiracı çiftin evini çivili sopalarla bastı. Kiracı çift, torunlarının gözleri önünde darp edilirken, dehşet anları kameralara yansıdı. Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Nermin Devecioğlu, “Evde kedi beslediğimi öğrenince, ‘ya kediyi evden atacaksınız ya da evden çıkacaksınız’ dediler. Bizi çıkarmak için olaylar büyüdü ve evimi bastılar. Sırtımda, ellerimde morluklar var. Eşimin kafasına 4 dikiş atıldı” dedi.

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