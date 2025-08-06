Video Yaşam İzmir'de su krizi büyüyor! 8 ilçede su kesintisi | Video
İzmir'de su krizi büyüyor! 8 ilçede su kesintisi | Video

İzmir'de su krizi büyüyor! 8 ilçede su kesintisi | Video

06.08.2025 | 09:44

İzmir Su ve Kanalizasyon İdarsi Genel Müdürlüğü 8 ilçede su kesintisi olacağını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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