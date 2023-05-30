Video Yaşam İzmir’i yine sağanak vurdu, manzara değişmedi | Video
İzmir’i yine sağanak vurdu, manzara değişmedi | Video

İzmir’i yine sağanak vurdu, manzara değişmedi | Video

30.05.2023 | 14:51

İzmir’de, bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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Meteorolojinin uyarısının ardından, İzmir'in bazı noktalarında sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede etkili olan yağışla beraber, kentte cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağış, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Bazı araçlar ve motosiklet sürücüleri, biriken sularda ilerlemekte güçlük çekti. Biriken sular, kimi bölgelerde ise trafiği durma noktasına getirdi, vatandaşlar çaresiz kaldı.

İZMİR'E YENİ UYARI
Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için yeni bir yağış uyarısı daha yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre: 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü bölgemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren İzmir'in; Bayındır, Beydağ, Bornova, Buca, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Tire, Torbalı, Menderes, Gaziemir, Karabağlar, Narlıdere, Balçova, Konak, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Menemen, Foça, Aliağa, Bergama, Kınık ve Dikili ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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