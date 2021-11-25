Video Yaşam Kadıköy metrosunda dehşet saçan saldırgan adliyeye getirildi | Video
Kadıköy metrosunda dehşet saçan saldırgan adliyeye getirildi | Video

Kadıköy metrosunda dehşet saçan saldırgan adliyeye getirildi | Video

25.11.2021 | 12:48

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Kadıköy’de metro içerisindeki anne ve kıza hakaretler savuran eli bıçaklı saldırgan yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

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Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Tavşantepe-Kadıköy seferini gerçekleştiren metro hattı içerisinde yolculuk yapan E.Y., yolculardan yaşlı bir kadınla tartışmaya başladı. Sözlü başlayan tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkaran E.Y. isimli şüpheli şahıs, yaşlı kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Bıçaklı şahıs, metrodaki başka bir kadına da hakaretler savurdu.

Yaşanan olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, E.Y. isimli saldırgan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

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