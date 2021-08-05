Video Yaşam Kadıköy’de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı | Video

Kadıköy’de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı | Video

Kadıköy’de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı | Video
05.08.2021 | 14:34

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Kadıköy’de bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa süreli paniğe nende oldu. Alt kattaki dairede uyuyan vatandaş, eşinin kendisini uyandırmasıyla kendisini dışarı atarak yangından kurtuldu. Mahalleli tarafından, yangını uyuşturucu bağımlısı bazı şahısların çıkardığı iddia edildi.

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Kadıköy Fikirtepe Pembe Köşk Sokakta bulunan bir binanın çatısında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevreye yayılan duman ve alevleri gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Çatıda başlayan yangın en üst kattaki bir kişinin uyuduğu daireye de sirayet etti. Evinden çıkıp markete giden Deniz Sakin isimli vatandaş, marketten evine döndüğünde evinin yandığını gördü. Sakin, hemen eve koşarak evde uyuyan eşini uyandırdı. Eşinin uyandırmasıyla yangını fark eden adam kendisini hemen dışarı attı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Binanın çatı katı ve yangının sirayet ettiği daire maddi hasar alırken olayda can kaybı yaşanmadı. Öte yandan mahallede oturan vatandaşlar yangının uyuşturucu madde bağımlısı şahıslar tarafından çıkartıldığını iddia etti.
Evde uyuyan eşini uyandırarak yangından kurtaran Deniz Sakin, "Ben markete alışveriş yapmak için çıktım. Eşim işten gelmişti evde yatıyordu. Alevleri görünce eşimi kurtarmaya gittim. Kapıyı açtım eşime bağırdım kaç diye. Eşim gece çalışıyor sabaha kadar, gelir gelmez uyumuştu. Eve girdiğimde ev alevler içindeydi. Eşimi kurtarıp kaçtım. Mahallede çok aşırı uyuşturucu kullananlar var. Sürekli de uyardım buraya girmeyin diye. Ama kimse dinlemiyor. Karşı binada içiciler var" dedi.

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