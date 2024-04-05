"Kadir Gecesi" bu gece idrak edilecek. Kadir Gecesi hangi dualar edilir? | Video

"Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek. Kadir Gecesi'nin, namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfar ve dua ederek değerlendirilmesi önerilir. Kadir Gecesi neler yapılır? Hangi dualar edilir? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?