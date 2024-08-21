Video Yaşam Kağıthane'deki Filistinli iş adamı cinayeti zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı! Suikast hazırlığı kamerada
Kağıthane'deki Filistinli iş adamı cinayeti zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı! Suikast hazırlığı kamerada

Kağıthane'deki Filistinli iş adamı cinayeti zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı! Suikast hazırlığı kamerada

21.08.2024 | 12:25

İstanbul Kağıthane park halindeki araçta bulunan iki Filistinliye yönelik suikastle ilgili tespit edilen 3 şüpheli olaydan 2.5 saat sonra yurtdışına çıkış yaptığı öğrenilmişti. O şüpheliler İstanbul emniyetinin hızlı yazışması ve koordinesi sayesinde Romanya’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olaydan dakikalar önce bavullarını toplayıp adreslerinden çıkış yaptıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheliler ellerinde bavullarla otoparkta kendilerini bekleyen araca gidiyorlar. Ayrıca başka bir görüntü de de viyadük altında araç değiştirip izlerini kaybettirdikleri görülüyor.

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