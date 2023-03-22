Video Yaşam Kahramanmaraş Afşin’de konteyner kentte yaşam başladı | Video
Kahramanmaraş Afşin’de konteyner kentte yaşam başladı | Video

Kahramanmaraş Afşin’de konteyner kentte yaşam başladı | Video

22.03.2023 | 13:12

Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş depremleri ile sarsılan Afşin’de İstanbul Çekmeköy belediyesi 350 konteynerlik bir yaşam alanı inşaa etti.

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Alt yapı çalışmaları bitirilen ve on bir ayın sultanı Ramazan ayı öncesine yetiştirilen konteyner kent ile hem sıcak bir yuva hem de tam donanımlı geçici barınma alanları ile Afşin'de hayat normale dönüyor. Çekmeköy Belediyesi depremden etkilenen esnafın yeniden canlanması için 100 konteynerden oluşan Çekmeköy Kardeşlik Çarşısını da kurumunu yaparak ilçenin hızla ayağa kalkmasına destek oluyor.

RAMAZAN AYI HAZIRLIKLARI HEM İFTAR HEM DE SAHUR YEMEKLERİ
Depremden etkilenen Kahramanmaraş Afşin'de Ramazan ayı öncesi hümmalı çalışmalar yapılıyor. Konteyner kentin ilk etabı tamamlanırken aileler bu yaşam alanlarına yerleştirilmeye başlandı. Konteyner kentte; çocuk oyun alanları, mescit, kütüphane, sosyal tesis ve aşevi de kuruldu. 1500 kişiye yemek çıkaracak aşevinde Ramazan ayı boyunca depremzede ailelere iftar ve sahur yemekleri verilecek. İftar ve sahur dışında da aşevi gün boyu vatandaşların hizmetinde olacak. Mobil büfe aracı ise vatandaşlara çay kahve, çocuklara ise meyve suyu bisküvi ve çikolata ikram edecek. Vatandaşlara teslim edilen konteynerlerin içerisinde; televizyon, masa sandalye, halı, çekyat, yatak, ranza, çamaşır makinası, buzdolabı, mini fırın, set üstü ocak, çatal bıçak ve yemek setleri, kıyafet dolapları bulunuyor.

RAMAZAN AYINDA HER GÜNE BİR ETKİNLİK
Bunların yanı sıra Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın talimatlarıyla Afşin'de Ramazan ayı için çeşitli etkinliklerde düzenlenecek. Çocuk tiyatrosu, animasyon, ortaoyunu, Karagöz Hacivat gösterisi, jonglör gösterisi, kukla gösterisi, sihirbaz gösterisi ve bubble gösterisinde çocuklar doyasıya eğlenirken, yüz boyama atölyesi, sosis balon atölyesi ve kitap boyama atölyesinde keyifli vakit geçirecekler.

ÇOCUKLARA OYUNCAKLAR DAĞITILDI
Bu etkinlikler esnasında; Şapka, Balon, Oyuncak, Boyama Kitabı, Kuru Boya, Çocuk Hijyen Seti, Patlamış Mısır, Osmanlı Macunu Dağıtımı, Osmanlı Şerbeti Dağıtımı, Pamuk Şekeri Dağıtımı, Günlük Ve Kalemlik Setleri çocuklara hediye edilecek. Ramazan ayının hemen öncesinde konteyner kentte incelemeler yapan Başkan Ahmet Poyraz, yeni yaşam alanının ilk etabına yerleşen ailelerle sohbet edip, çocuklara oyuncak hediye etti. Yeni kurulan aşevinden çıkan ilk yemekleri vatandaşlara ikram eden Başkan Poyraz, ilçede esnaf ziyaretlerinin ardından Altunelma Köyü'nde özel ihtiyaçlı çocukları bulunan Sert ailesini de ziyaret etti.

Çekmeköy Belediyesi bölgede; aşevi, altyapı, konteynerkent kurulumu, 100 adet konteyner dükkan, personelleri ve iş makinaları, dezenfeksiyon, temizlik ve sağlık ekipleriyle yaralar sarılıncaya kadar çalışmalarını sürdürecek.

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