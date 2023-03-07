Kahramanmaraşlı şehitlerin anısına yapılmıştı, "Kanlıdere Köprüsü" depremde ayakta kaldı | Video
Kahramanmaraş'ta Kurtuluş Savaşı yıllarında düşmanın Müslüman halkı şehit ettiği noktada inşa edilen Kanlıdere Köprüsü, yaşanan depremlerde ayakta kaldı.
Mahalle sakinlerinden Mustafa Bekçi, eski yapıların daha sağlam olduğunu ifade ederek, "Eski köprüler yeni yapılanlardan daha sağlam. Bizim oralardakilerin hepsi uçup gitti. Konu komşu hep vefat etti. Bizim de evin yarısı uçtu, içinde kaldık. Bu köprüler ayakta kaldı" şeklinde konuştu.
Bir başka vatandaş ise, "Bu köprü benim bildiğim kadarıyla çok eski bir yapı, sağlam ve dayanıklıdır. Yanındaki köprü de yeni yapılmasına rağmen ayakta kaldı. Geçmişte yapılan mimariyle sağlam yapılmış ki bu köprü de ayakta kalmış" dedi.
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