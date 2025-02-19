Kapıkule’de kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca liralık uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
Kapıkule’de Sınır Kapısı’nda bir otomobilde yapılan aramada gümrük ekipleri ve ‘Şeff’ isimli narkotik dedektör köpeğinin tepkileri üzerine bagajda bulunan bavul içerisindeki kişisel giyim eşyalarının arasına gizlenmiş halde şeffaf naylon streç ile sarılı paketler milyonlarca lira değerinde uyuşturucu madde elle geçirildi.
Zehir Tacirlerine göz açtırmayan ekipler, Ticaret Bakanlığı kullanımındaki programlar aracılığıyla yapılan risk analizleri sonucu takibe alınan bir otomobili şüphe üzerine X-Ray tarama cihazına sevk edildi.
Otomobilde gerçekleştirilen arama sonucu Kapıkule'de görevli 'Şeff' isimli narkotik dedektör köpeğinin tepkileri üzerine bagajda bulunan bavul içerisinde, kişisel giyim eşyalarının arasına gizlenmiş ve şeffaf naylon streç ile sarılı paketler tespit edildi.
Yapılan kontrollerde toplam 4 kilo 318 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, kaçak eşya taşımakta kullanılan otomobille de el konuldu.
Uyuşturucu maddelerin Türkiye'deki alıcısına yönelik yapılan operasyon sonrasında toplamda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri devam esiyor.
Gümrük muhafaza ekipleri, zehir tacirleriyle mücadelesine kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.
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