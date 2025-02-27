Kargo ile uyuşturucu ticaretine 26 gözaltı | Video
Kargo ile uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik 3 ilde 23 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:53
Kargo ile uyuşturucu ticaretine 26 gözaltı | Video 27.02.2025 | 14:52
02:17
02:41
Bağcılar'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 27.02.2025 | 13:59
01:33
Erzurum'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon | Video 27.02.2025 | 13:38
02:18
3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 7 kişi tutuklandı | Video 27.02.2025 | 13:19
02:28
Erzurumlu fenomen çobanın kuzu sevgisi | Video 27.02.2025 | 12:50
00:59
Başakşehir'de İETT otobüsünde yangın | Video 27.02.2025 | 12:49
02:45
03:04
05:23
Çöpten aldığı kartonla depoyu ateşe verdi | Video 27.02.2025 | 12:18
00:24
00:23
TOFAŞ ile drift attı, 46 bin TL ceza yedi | Video 27.02.2025 | 11:37
03:23
01:13
03:03
00:49
01:40
İstanbul’da tekmeli yumruklu trafik kavgaları kamerada | Video 27.02.2025 | 10:34
01:54
Dağ keçisini avlayan kaçak avcı böyle görüntülendi | Video 27.02.2025 | 10:31
02:15
01:57
Adana’da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı | Video 27.02.2025 | 10:26