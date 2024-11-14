Karısını kemerle boğarak öldürdü, çatıya çıkıp intihar etmek istedi | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda karısını kemerle boğarak öldüren şahıs çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Olay saat 07.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Bülbüller Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın meydana geldi. İddiaya göre Hakan B., boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi Özlem B. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmada öfkelenen adam, eşini kemerle boğarak öldürdü. Öfkeli adam eşini öldürdükten sonra intihar etmek için 3 katlı apartmanın çatısına çıktı. Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yatağı açtılar. İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen ve polis ekipleri adamı ikna etme çalışması başlattılar.
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