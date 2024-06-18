Kars’ta sıcak dakikalar kamerada: Polisin dur ihtarına uymayan sürücü takip sonucu böyle yakalandı | Video
Kars'ta otomobille gezerken uygulama noktasında durdurulan ve polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 15 yaşındaki sürücüsü, 4 kilometrelik takip sonucu yakalandı.
Yaklaşık 4 kilometrelik kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarında yakalandı. Polis ekipleri ehliyetsiz 15 yaşındaki sürücüye hem idari para cezası hem de trafiği tehlikeye sokmak ve 'dur' ihtarına uymadığı için adli işlem başlatıldı. Otomobilde yapılan aramada 1 tüfek ele geçirilirken, otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.
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