Video Yaşam Kars’ta sıcak dakikalar kamerada: Polisin dur ihtarına uymayan sürücü takip sonucu böyle yakalandı | Video
Kars’ta sıcak dakikalar kamerada: Polisin dur ihtarına uymayan sürücü takip sonucu böyle yakalandı | Video

Kars’ta sıcak dakikalar kamerada: Polisin dur ihtarına uymayan sürücü takip sonucu böyle yakalandı | Video

18.06.2024 | 15:41

Kars'ta otomobille gezerken uygulama noktasında durdurulan ve polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 15 yaşındaki sürücüsü, 4 kilometrelik takip sonucu yakalandı.

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Kars merkez Kazımpaşa Cadddesi'nde Kurban Bayramı nedeniyle uygulama yapan Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekğleri B.K.(15)'i otomobille gezerken durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

Yaklaşık 4 kilometrelik kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarında yakalandı. Polis ekipleri ehliyetsiz 15 yaşındaki sürücüye hem idari para cezası hem de trafiği tehlikeye sokmak ve 'dur' ihtarına uymadığı için adli işlem başlatıldı. Otomobilde yapılan aramada 1 tüfek ele geçirilirken, otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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