Video Yaşam Kars'ta yolcu otobüsü önündeki araçlara böyle çarptı: 2 ölü, 8 yaralı | Video
Kars'ta yolcu otobüsü önündeki araçlara böyle çarptı: 2 ölü, 8 yaralı | Video

Kars'ta yolcu otobüsü önündeki araçlara böyle çarptı: 2 ölü, 8 yaralı | Video

05.01.2024 | 09:17

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre, kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. Kar yağışının devam ettiği bölgede yolun kayganlaşmasından dolayı kazanın meydana geldiği belirtildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaza sonrası çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

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