Kars'ta yolcu otobüsü önündeki araçlara böyle çarptı: 2 ölü, 8 yaralı | Video 05.01.2024 | 09:17 Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre, kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. Kar yağışının devam ettiği bölgede yolun kayganlaşmasından dolayı kazanın meydana geldiği belirtildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.Kaza sonrası çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.