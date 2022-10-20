Kars'tan seyrine doyulmaz sonbahar manzarası | Video

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Kars'ta sonbahar mevsiminde ağaçların büründüğü renkler, akan dereler seyri doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Kars'ta sonbahar mevsiminde ağaçların büründüğü renkler, akan dereler seyri doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Dökülen yapraklar üzerinde Kafkas dansı yapan gençler ile türkü eşliğinde genç kıza patisini uzatan sokak köpeği ise kameralara yansıdı.
"AZERİ TÜRKÜYE EŞLİK ETTİ"
Konservatuar öğrencisinin seslendirdiği 'gel gel karagözlüm' türküsüyle birlikte kız öğrenciye doğru giderek patisini öğrenciye uzatan sokak köpeği ilgi odağı oldu. Bir kız, bir erkek öğrenci ise sonbahar güzelliğine dökülen yapraklar üzerinde Kafkas Dansı yaparak gönüllerince yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.
Sonbaharın bütün güzelliğinin yaşandığını ifade eden Tuğba Önal, "Sonbahar özellikle Baltık Mimarisi içerisinde şiir gibi bir ortamı canlandırıyor. Bu mimarinin içerisine her girdiğinizde kendinizden bir parçayı ruhunuzdan size süzülen bir sürü şeyi anlatıyor. Özellikle bu coğrafyada, böyle bir ortamda, bu sonbaharı böyle bir ortamda yaşamak gerçekten çok güzel" dedi.
Öte yandan renk cümbüşünün yaşandığı Kars'ta vatandaşlar sonbaharı doyasıya yaşıyor. Bir çok vatandaş rengarenk ağaçlar arasında fotoğraf çekiliyor.
Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars, sonbaharın bütün renklerini bir arada insanlara yaşatıyor.