Video Yaşam Kars'tan seyrine doyulmaz sonbahar manzarası | Video
Kars'tan seyrine doyulmaz sonbahar manzarası | Video

Kars'tan seyrine doyulmaz sonbahar manzarası | Video

20.10.2022 | 09:30

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Kars'ta sonbahar mevsiminde ağaçların büründüğü renkler, akan dereler seyri doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Kars'ta sonbahar mevsiminde ağaçların büründüğü renkler, akan dereler seyri doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Dökülen yapraklar üzerinde Kafkas dansı yapan gençler ile türkü eşliğinde genç kıza patisini uzatan sokak köpeği ise kameralara yansıdı.

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Sarı ve yeşilin bütün tonlarının yer aldığı ağaçlar, Kars Çayı'na sıfır mesafede güneşe ve rüzgara mevsim boyunca göğüs geren yapraklar birer birer düşerken, doğadaki renk cümbüşü seyrine doyulmaz bir manzara ortaya çıkardı.

"AZERİ TÜRKÜYE EŞLİK ETTİ"
Konservatuar öğrencisinin seslendirdiği 'gel gel karagözlüm' türküsüyle birlikte kız öğrenciye doğru giderek patisini öğrenciye uzatan sokak köpeği ilgi odağı oldu. Bir kız, bir erkek öğrenci ise sonbahar güzelliğine dökülen yapraklar üzerinde Kafkas Dansı yaparak gönüllerince yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Sonbaharın bütün güzelliğinin yaşandığını ifade eden Tuğba Önal, "Sonbahar özellikle Baltık Mimarisi içerisinde şiir gibi bir ortamı canlandırıyor. Bu mimarinin içerisine her girdiğinizde kendinizden bir parçayı ruhunuzdan size süzülen bir sürü şeyi anlatıyor. Özellikle bu coğrafyada, böyle bir ortamda, bu sonbaharı böyle bir ortamda yaşamak gerçekten çok güzel" dedi.

Öte yandan renk cümbüşünün yaşandığı Kars'ta vatandaşlar sonbaharı doyasıya yaşıyor. Bir çok vatandaş rengarenk ağaçlar arasında fotoğraf çekiliyor.
Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars, sonbaharın bütün renklerini bir arada insanlara yaşatıyor.

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