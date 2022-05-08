Video Yaşam Kartal'da kumar baskını | Video
Kartal'da kumar baskını | Video

Kartal'da kumar baskını | Video

08.05.2022 | 13:30

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Kartal'da kumar oynatıldığı tespit edilen derneğe baskın düzenlendi. Dernekte kumar oynayan 4 kişiye toplamda 7 bin 276 TL para cezası uygulandı.

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Kartal Kordonboyu Mahallesi'ndeki dernekte kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Derneğe giren ekipler içerde 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Kumar oynayan kişiler hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 7 bin 276 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu hakkında ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca dernek statüsünde olmasına rağmen lokal olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

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