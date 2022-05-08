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OTOMATİK OYNAT
05:35
Tayt hırsızı sapıktan iğrenç itiraf: "60 kadın çamaşırı çaldım" | Video 08.05.2022 | 13:29
00:16
Kartal'da kumar baskını | Video 08.05.2022 | 13:30
01:53
08:10
Türkiye'nin en genç volkan konileri 11 bin yaşında | Video 08.05.2022 | 12:01
00:25
Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdü | Video 08.05.2022 | 12:01
00:30
Yolda yavru ayı gördü, tepkileri izleyenleri gülümsetti | Video 08.05.2022 | 12:01
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01:17
Taksim’de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” diyerek aşağıya atladı | Video 08.05.2022 | 10:20
02:15
İstanbul’da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu | Video 08.05.2022 | 10:20
02:59
Kadıköy’de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı | Video 08.05.2022 | 09:55
00:21
Mahallenin tek potasını saniyeler içinde parçalayıp böyle çaldı | Video 08.05.2022 | 09:55
00:48
Otobüs şoförü fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi | Video 08.05.2022 | 09:59
00:53
00:44
Sahte savcı FETÖ yalanıyla 1.5 milyon vurgun yaptı | Video 08.05.2022 | 09:56
00:55
Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşını tabancayla vurdu: 2 ölü, 1 yaralı | Video 08.05.2022 | 09:26
02:12
Başkan Erdoğan'dan Şehit Talha Bahadır'ın ailesine taziye telefonu | Video 08.05.2022 | 08:47
01:12
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İzmir’de faciadan dönüldü! Kopan kaya parçası evin içine düştü | Video 08.05.2022 | 08:41
02:48
Gülben Ergen sahnede bir anda yere düştü! Doktorundan açıklama | Video 08.05.2022 | 08:41
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Arnavutköy'de çekici üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada | Video 07.05.2022 | 16:04
Kartal'da kumar oynatıldığı tespit edilen derneğe baskın düzenlendi. Dernekte kumar oynayan 4 kişiye toplamda 7 bin 276 TL para cezası uygulandı.