Video Yaşam Kartal'da taksicilerin kavgası kamerada | Video
Kartal'da taksicilerin kavgası kamerada | Video

Kartal'da taksicilerin kavgası kamerada | Video

29.04.2023 | 11:52

KARTAL'da D-100 Karayolu'nda taksicilerin kavgası kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kartal D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde 2 taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şoförler arasında arbede yaşanırken çevrede bulunan vatandaşlar kavgaya tutuşan taksi şoförlerini ayırmak için araya girdi. Yaşanan kavga anları başka bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Ticari taksinin içinde bulunan şoförün, diğer şoförler tarafından darbedildiği anlar kameralara yansıdı.

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