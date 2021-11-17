Video Yaşam Kasımpaşa’da silahlı çatışma! Siper alıp birbirlerine kurşun yağdırdılar
Kasımpaşa’da silahlı çatışma! Siper alıp birbirlerine kurşun yağdırdılar

Kasımpaşa’da silahlı çatışma! Siper alıp birbirlerine kurşun yağdırdılar

17.11.2021 | 09:44

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Kasımpaşa’da motosikletle gelen 4 saldırgan ile bir şahsın arasında sokak ortasında güpegündüz yaşanan silahlı çatışma güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çatışma esnasında saldırganların siper alarak kurşun yağdırdığı ve seyyar bir satıcının sürünerek tezgahının altına girip canını son anda kurtardığı görüldü.

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Beyoğlu Kasımpaşa'da dün saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahıs cadde ile sokak kesişiminde beklediği esnada plakasız iki motosikletle 4 şahıs geldi. Şahıslar ardından tabancalarını çıkartarak önceden husumetli oldukları şahsa kurşun yağdırmaya başladı. Saldırıya uğrayan şahsın da silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

SİPER ALIP KURŞUN YAĞDIRDILAR
Ortalık bir anda karıştığı çatışmada, silahlardan çıkan çok sayıda kurşun bir işyerinin camına ve park halindeki araca isabet etti. Kurşunlardan birinin ise aracın yakıt deposu kısmına isabet ettiği görüldü. Olayın ardından saldırıya uğrayan şahıs ve saldırganlar geldikleri motosikletlileri olay yerinde bırakarak kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çatışma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SEYYAR SATICI SÜRÜNEREK TEZGAHIN ALTINA GİRDİ
Görüntülerde, saldırgan bir şahıs sokak başında bekleyerek cadde üzerindeki şahsı takip ediyor. Ardından motosikletli 4 şahıs sokağa gelerek araçlardan iniyor. Silahlarını çeken saldırganlar cadde başındaki şahsa ateş etmeye başlıyor. Şahsın da karşılık vermesiyle çatışma çıkıyor. Çatışma esnasında seyyar satıcı bir adam yerde sürünerek tezgahının altına girip canını kurtarıyor. Saldırgan ise aracın arkasından siper alarak ateş açmaya devam ediyor. Bir süre sonra iki tarafta çatışarak kaçıyor.

Öte yandan çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvursan polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırganları ve saldırıya uğrayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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