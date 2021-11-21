Video Yaşam Kastamonu'da freni boşalan traktör eve girdi, faciadan dönüldü | Video
Kastamonu'da freni boşalan traktör eve girdi, faciadan dönüldü | Video

Kastamonu'da freni boşalan traktör eve girdi, faciadan dönüldü | Video

21.11.2021 | 17:08

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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde freni boşalan traktör, yol üzerindeki bir evin oturma odasına girdi. Traktör sürücüsü atlayarak kurtulurken, evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

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Kaza, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen traktörün, seyir halindeyken freni boşaldı. Sürücüsü, durduramadığı traktörden atladı. Hızla ilerleyen traktör, yol üzerinde bulunan bir evin duvarını yıkarak oturma odasına girdi. Kazada traktör sürücüsü yara alamadan kurtulurken, evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, traktör sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. İtfaiye ekipleri ise evde önlem aldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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