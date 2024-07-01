Kayseri'de küçük çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı | Video
Kayseri'de küçük kız çocuğunu taciz eden yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:01
02:25
Yükselme grubu maçında saha karıştı | Video 01.07.2024 | 15:13
01:04
Kayseri'de küçük çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı | Video 01.07.2024 | 15:39
03:16
01:01
03:41
İzmir'deki patlamaya tanık olanlar yaşadıklarını anlattı | Video 01.07.2024 | 14:08
01:25
00:33
00:56
01:07
Yol ortasında yatan köpeğin üzerinden böyle geçti | Video 01.07.2024 | 12:15
05:05
Akaryakıt istasyonundaki yangının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.07.2024 | 12:16
03:32
00:30
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü motosikletten fırladı | Video 01.07.2024 | 12:15
04:18
Park yeri tartışmasına damacanayla böyle müdahale etti | Video 01.07.2024 | 12:15
02:10
03:00
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü tahliye kanalına devrildi: 11 yaralı | Video 01.07.2024 | 10:45
03:33
03:48
Sultangazi'de tıraş olup 600 lira ücreti ödemeden böyle kaçtılar | Video 01.07.2024 | 10:45
02:44
03:15
Site güvenlikçisi daire sahibini öldürdü! O anlar kamerada | Video 01.07.2024 | 09:52