Video Yaşam Kayseri'de küçük çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı | Video
Kayseri'de küçük çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı | Video

Kayseri'de küçük çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı | Video

01.07.2024 | 15:39

Kayseri'de küçük kız çocuğunu taciz eden yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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