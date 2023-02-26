Video Yaşam Kendini yardıma adayan Gamze Özçelik Hatay’da konteyner kent kuruyor | Video
Kendini yardıma adayan Gamze Özçelik Hatay’da konteyner kent kuruyor | Video

Kendini yardıma adayan Gamze Özçelik Hatay’da konteyner kent kuruyor | Video

26.02.2023 | 09:47

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem felaketlerinin ardından afet bölgesine koşan ve yardım çalışmalarında görev alan Gamze Özçelik ve ekibi depremzedeler için seferber oldu. "Umuda Koşanlar Derneği" ile yardıma muhtaç olanlara el uzatmaya devam eden Gamze Özçelik alkışlanacak bir işe daha imza attı. Gamze Özçelik ve ekibi Hatay'da konteyner kent kurma çalışmaları için kolları sıvadı.

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