Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de Batu Alıcı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanmıştı! İşte o yarışmacı A Haber’e konuştu! | Video
Kim Milyoner Olmak İster’de Batu Alıcı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanmıştı! İşte o yarışmacı A Haber’e konuştu! | Video

Kim Milyoner Olmak İster’de Batu Alıcı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanmıştı! İşte o yarışmacı A Haber’e konuştu! | Video

06.12.2022 | 19:25

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Kim Milyoner Olmak İster’de Batu Alıcı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanmıştı! İşte o yarışmacı A Haber’e konuştu! | Video 03:02
Kim Milyoner Olmak İster’de Batu Alıcı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanmıştı! İşte o yarışmacı A Haber’e konuştu! | Video 06.12.2022 | 19:25
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Dünyanın en çok kazandıran ve ATV’nin sevilen programları arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri yine ekranlara kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta yarışan Boğaziçi Üniversiteli 20 yaşındaki Batu Alıcı, başarılı performansıyla hem seyircileri, hem de ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu heyecanlandırdı. Başarılı yarışmacı, 1 milyon liralık soruyu görmeye hak kazandı. Gelecek hafta yayınlanacak bölümde izleyiciler 1 milyonluk soruyu görecek. Yarışma öncesi Batu Alıcı, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar!

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