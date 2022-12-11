'Kim Milyoner Olmak İster?’de nefesler tutuldu büyük gün geldi! İşte 1 milyon liralık soru! | Video
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Milyoner'de Geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu hafta 1 Milyon TL değerindeki soru için yarıştı.. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan genç yarışmacı geçen hafta 400.000 TL'lik soruya doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Hiç jokeri kalmayan genç yarışmacı acaba soruya yanıt verecek mi? Yoksa 400.000 TL'yi alıp çekilecek mi? sorusu yanıt buldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru ve cevabı!