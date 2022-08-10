Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Eren Bülbül sorusu! O soru Kenan İmirzalıoğlu’nu duygulandırdı! | Video

ATV’nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’, bu hafta yine dopdolu bir bölümle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de bugün yer alan bir soru izleyicileri ve ünlü sunucuyu duygulandırdı. Yarışmada yarışmacının karşısına çıkan Eren Bülbül sorusu geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru!