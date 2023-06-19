Kocaeli'de feci kaza! Otomobil bariyere saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyer aracın içine girerken, sürücü ağır yaralandı, yanındaki yolcu ise hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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