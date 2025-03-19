Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Gecenin karanlığı alevlerle aydınlanırken, patlama sesleri çevreden duyuldu. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, yangını 2 saate söndürürken, soğutma çalışması devam ediyor.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:43
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 19.03.2025 | 08:24
03:03
02:30
01:25
Sürücü panik yapınca doğalgaz kutusuna böyle çarptı! | Video 18.03.2025 | 16:20
05:01
Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rahminden 7 kiloluk tümör çıktı! | Video 18.03.2025 | 15:41
06:25
02:31
01:08
Minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı! O anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 15:25
03:33
02:17
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 18.03.2025 | 14:54
00:45
10:46
05:44
00:47
Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı | Video 18.03.2025 | 13:01
00:10
Kaldırımda yürürken kafasına elektrik direği böyle devrildi | Video 18.03.2025 | 12:44
02:10
Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı | Video 18.03.2025 | 12:06
01:53
02:38
00:46
Arabayla gelip, tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 11:38
02:24
Erkek arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü | Video 18.03.2025 | 11:16