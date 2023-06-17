Kocaeli'nde suya gömülen otomobili böyle kurtardılar | Video
Kocaeli’de gece saatlerinde bastıran sağanak yağışı sonrası bir otomobil suya gömüldü. Vatandaşlar aracı ittirerek sudan çıkarması ise amatör kamerasına yansıdı. Öte yandan gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
Kocaeli'nde suya gömülen otomobili böyle kurtardılar | Video 17.06.2023 | 14:29
00:15
Bursa'da şimşekler görsel şölen oluşturdu | Video 17.06.2023 | 09:05
01:59
Çakmakla oynayan çocuklar evin çatısını yaktı | Video 17.06.2023 | 14:03
00:13
00:22
Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 17.06.2023 | 13:52
00:46
Gaybubet Operasyonu'na 12 tutuklama... | Video 17.06.2023 | 13:51
05:20
02:25
Sağanak yolları göle çevirdi, ağaçları devirdi | Video 17.06.2023 | 13:01
00:42
Tekirdağ'da silah operasyonunda 4 gözaltı | Video 17.06.2023 | 12:54
00:40
01:48
Tekirdağ’da PKK/KCK operasyonu: 5 kişiyi tutuklandı | Video 17.06.2023 | 11:38
03:21
00:34
Sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı | Video 17.06.2023 | 10:55
00:35
04:28
‘Boğaz’ın incisi’ Vaniköy Camii hizmete açıldı | Video 17.06.2023 | 10:29
01:18
Geri manevra yapan otomobil öğrencilere çarptı: 2 yaralı | Video 17.06.2023 | 10:12
05:06
Kız Kulesi'nde ışık ve lazer gösterisi düzenlendi | Video 17.06.2023 | 10:02
01:24
FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe: 28 gözaltı | Video 17.06.2023 | 09:57
01:51
02:01
Bursa'da kayınpeder dehşeti: Damadının boğazını kesti! | Video 17.06.2023 | 09:05