Komşusu tarafından çocuklarının önünde öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 17.10.2022 | 14:44
01:00
05:17
04:57
Sadece servislerden bulunan cihaz ile onlarca otomobili çaldılar | Video 17.10.2022 | 14:46
00:41
Kadın futbolunda holigan terörü! Sahayı ve tribünleri taşladılar | Video 17.10.2022 | 14:56
03:27
Kilosu 100 bin lira olan safranın hasadı başladı | Video 17.10.2022 | 14:46
01:34
00:16
01:49
08:05
İnsanlık tarihini değiştirecek arkeolojik kazı Hierapolis’te sürüyor | Video 17.10.2022 | 13:29
00:38
Eyüpsultan’da sokak ortasında silahlı saldırı kamerada | Video 17.10.2022 | 13:29
00:44
01:28
00:38
Husumetlisine kurşun yağdıran adam tutuklandı | Video 17.10.2022 | 13:00
00:23
03:26
07:06
04:19
03:24
Madende şehit düşen babasının fotoğrafını böyle sevdi | Video 17.10.2022 | 12:26
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde komşusu tarafından çocukları önünde 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı.
Otopsi işlemleri tamamlanan 2 çocuk annesi Nazan Ç.'nin cenazesini yakınları teslim aldı. Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nazan Ç.'nin cenazesi, Develi Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, talihsiz kadının ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.