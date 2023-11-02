Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı | Video 02.11.2023 | 09:37 Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Adana karayolunda Çukurköprü köyü civarından meydana geldi. İddiaya göre Oğuzhan Akgüloğlu idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.