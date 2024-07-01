Video Yaşam Kontrolden çıkan yolcu otobüsü tahliye kanalına devrildi: 11 yaralı | Video
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü tahliye kanalına devrildi: 11 yaralı | Video

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü tahliye kanalına devrildi: 11 yaralı | Video

01.07.2024 | 10:45

Uşak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsünün yağmur suyu tahliye kanalına devrilmesi sonucu 11 yolcu yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre; Hatay'dan aldığı yolcuları İzmir'e götüren 42 RC 600 plakalı yolcu otobüsünün 32 yasındaki sürücüsü O.Ö., Uşak girişindeki Göğem Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, bordür taşlarını aşarak karayolunun ortasındaki yağmur suyu tahliye kanalına devrildi. Yan yatarak sürüklenmeye başlayan otobüs, demir bariyerlerin arasında bir süre sürüklenerek durabildi.

Kazada otobüs içerisinde 39 yolcu ve 2 şoförün olduğu otobüs içerisinde bulunan 11 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Uşak'ta ki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik sağ şerif üzerinden kontrollü verildi. Sürücü O.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nesli tükenme tehlikesi altındaki tırmanma uzmanı dağ keçileri böyle görüntülendi | Video 00:33
Nesli tükenme tehlikesi altındaki tırmanma uzmanı dağ keçileri böyle görüntülendi | Video 01.07.2024 | 12:15
Kaldırımda oturan kadını saçından tutarak sürüklemeye çalıştılar, yanlarına gelenleri kovaladılar | Video 00:56
Kaldırımda oturan kadını saçından tutarak sürüklemeye çalıştılar, yanlarına gelenleri kovaladılar | Video 01.07.2024 | 12:15
Yol ortasında yatan köpeğin üzerinden böyle geçti | Video 01:07
Yol ortasında yatan köpeğin üzerinden böyle geçti | Video 01.07.2024 | 12:15
Akaryakıt istasyonundaki yangının görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:05
Akaryakıt istasyonundaki yangının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.07.2024 | 12:16
İzmir Torbalı’daki patlamada iki kızını kaybeden baba: Hukuki süreçte, elimizden ne gelirse yapacağız | Video 03:32
İzmir Torbalı'daki patlamada iki kızını kaybeden baba: "Hukuki süreçte, elimizden ne gelirse yapacağız" | Video 01.07.2024 | 12:32
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü motosikletten fırladı | Video 00:30
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü motosikletten fırladı | Video 01.07.2024 | 12:15
Park yeri tartışmasına damacanayla böyle müdahale etti | Video 04:18
Park yeri tartışmasına damacanayla böyle müdahale etti | Video 01.07.2024 | 12:15
Eşi tarafından öldürüldü, paylaşımı yürek dağladı: ’’Bergen benim hayatımı görse bence o benim filmime gelir’’ | Video 02:10
Eşi tarafından öldürüldü, paylaşımı yürek dağladı: ''Bergen benim hayatımı görse bence o benim filmime gelir'' | Video 01.07.2024 | 12:14
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü tahliye kanalına devrildi: 11 yaralı | Video 03:00
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü tahliye kanalına devrildi: 11 yaralı | Video 01.07.2024 | 10:45
İstanbul’da 8 yaşındaki Emir Berk’in öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:33
İstanbul’da 8 yaşındaki Emir Berk’in öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.07.2024 | 10:45
Sultangazi’de tıraş olup 600 lira ücreti ödemeden böyle kaçtılar | Video 03:48
Sultangazi'de tıraş olup 600 lira ücreti ödemeden böyle kaçtılar | Video 01.07.2024 | 10:45
İstanbul’da film gibi olay! Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı, görenler şaşkına döndü | Video 02:44
İstanbul’da film gibi olay! Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı, görenler şaşkına döndü | Video 01.07.2024 | 10:45
Site güvenlikçisi daire sahibini öldürdü! O anlar kamerada | Video 03:15
Site güvenlikçisi daire sahibini öldürdü! O anlar kamerada | Video 01.07.2024 | 09:52
İzmir’de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamada panik anları kamerada | Video 03:12
İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamada panik anları kamerada | Video 01.07.2024 | 08:41
Erzincan’da yaz günü dolu yağışı | Video 01:20
Erzincan’da yaz günü dolu yağışı | Video 01.07.2024 | 08:41
Bıçak zoruyla ticari taksi ve lüks otomobil gasp eden genç kovalamaca sonucu yakalandı | Video 02:27
Bıçak zoruyla ticari taksi ve lüks otomobil gasp eden genç kovalamaca sonucu yakalandı | Video 01.07.2024 | 08:41
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik Islahat Fermanı sorusu heyecan yarattı! 04:08
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL'lik Islahat Fermanı sorusu heyecan yarattı! 30.06.2024 | 23:00
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik Islahat Fermanı sorusu heyecan yarattı! İşte Milyoner’e damga vuran o anlar! 02:07
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL'lik Islahat Fermanı sorusu heyecan yarattı! İşte Milyoner’e damga vuran o anlar! 30.06.2024 | 22:55
Antalya’daki orman yangınına müdahale sürüyor | Video 01:36
Antalya'daki orman yangınına müdahale sürüyor | Video 30.06.2024 | 16:24
SON DAKİKA! İzmir’deki bir binada doğal gaz patlaması! Ölü ve yaralılar var | Video 02:50
SON DAKİKA! İzmir'deki bir binada doğal gaz patlaması! Ölü ve yaralılar var | Video 30.06.2024 | 15:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA