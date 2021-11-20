Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
Konya'da 5 katlı apartmanda yangın paniği 20.11.2021 | 09:06
01:52
01:03
Pendik'te acil serviste doktora saldırı kamerada | Video 20.11.2021 | 00:26
00:41
İşini severek yapan temizlik görevlisi takdir topluyor | Video 20.11.2021 | 00:08
04:43
00:18
01:50
FETÖ’cü binbaşıların ‘hacamat’ yalanı | Video 19.11.2021 | 16:35
01:02
Erzurum'da deprem sonrası heyelan | Video 19.11.2021 | 16:08
00:40
Erzurum'da korkutan deprem! İşte ilk görüntüler... | Video 19.11.2021 | 16:07
01:05
02:18
Son dakika! Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem | Video 19.11.2021 | 15:58
01:53
Bayrampaşa'da forklift altında kalan kişi ağır yaralandı 19.11.2021 | 15:32
01:29
00:08
Lüks arabalı, İphone'lu dilenci kameraya yakalandı | Video 19.11.2021 | 15:02
01:20
Müslüme'nin babaannesi: "Çocuğumun oraya kadar yürümesine imkan yok" 19.11.2021 | 14:53
06:08
36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında yumruklaşma | Video 19.11.2021 | 14:06
01:14
00:28
Genç kızın montundan telefonu alarak cebine koydu | Video 19.11.2021 | 14:19
01:41
00:42
Bağlar’da tarihi dönüşüm başladı | Video 19.11.2021 | 14:04
Konya'da bir apartmanda çıkan yangın paniğe sebep olurken, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede büyümeden söndürüldü.
Yangın, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Araklı Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın birinci katından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Üst katlarda bulunan bazı vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından itfaiye aracının sepeti uzatılarak aşağıya indirildi. Yangının çıkış sebebi yapılacak araştırma sonrası netlik kazanacak.