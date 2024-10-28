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Konya'da bebeğin balkondan düşme anı kamerada!

Konya'da bebeğin balkondan düşme anı kamerada!

28.10.2024 | 11:49

Konya'nın Kulu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek misafirliğe gittikleri evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Bebeğin düşme anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 1,5 yaşındaki Y.N. ailesi ile birlikte misafirliğe gitti. Y.N. evdeki çocuklarla birlikte balkonda oynadığı sırada aşağıya oyuncak ayı düştü. Oyuncak ayının aşağıda bulunan bakkalın tentesine çarpıp düşmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Oyuncak ayının düşmesinden kısa süre sonra ise Y.N. aşağıya sert zemine düştü. Balkonda oynayan Y.N.'nin düşmesi de güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Ses duyarak bebeğin düştüğünü fark eden aşağıdaki iş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı bebek, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde ilk olarak oyuncak ayının aşağıya düşmesi, sonrasında bebeğin düşmesi ve çevredeki vatandaşların bebeğin yanına koşması yer alıyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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