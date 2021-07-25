Video Yaşam Konya'da feci olay! Ağaç budarken kendi boğazını kesti | Video

Konya'da feci olay! Ağaç budarken kendi boğazını kesti | Video

Konya'da feci olay! Ağaç budarken kendi boğazını kesti | Video
25.07.2021 | 16:29

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Konya'da Abdullah Pekkutucu (38), evinin bahçesindeki ağaçları budarken, kullandığı taşlama makinesi elinden kayınca, boğazından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Pekkutucu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Yakınca Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Pekkutucu taşlama makinesine taktığı testereyle evinin bahçesindeki ağaçları budamaya başladı. Bu sırada Pekkutucu, makinanın elinden kayması sonucu testereyle kendi boğazını kesti. Kanlar içinde kalan Pekkutucu, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Pekkutucu'nun hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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