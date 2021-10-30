Konya'da İş yerinde beslenen 2 maymuna el konuldu

Konya’da ihbar üzerine bir iş yerine yapılan baskında beslenmesi yasak olan 2 adet maymun ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesinde bulunan bir iş yerinde beslenmesi yasak olan maymunların olduğu yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler iş yerine yapılan baskında ele geçirilen 2 adet maymuna el koydu. Maymunları beslediği tespit edilen 1 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.