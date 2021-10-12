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OTOMATİK OYNAT
01:19
Konya’da suç örgütüne yönelik operasyonda 28 tutuklama 12.10.2021 | 14:00
01:43
Yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca korku dolu anlar yaşandı 12.10.2021 | 13:47
06:15
02:43
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Silahlı kavgada yoldan geçerken vuruldu... 4 gündür yaşam savaşı veriyor 12.10.2021 | 13:33
01:13
Kayalıklarda mahsur kalan 3 ayaklı yaban keçisinin kurtulma azmi kamerada 12.10.2021 | 13:33
03:26
01:19
Taksim’de “Yolu açın” deyince kalçasından vuruldu...O anlar kamerada 12.10.2021 | 12:15
05:59
Milyonlarca liralık araçlar otoparklarda çürüyor 12.10.2021 | 11:57
01:51
Kendini yaralayan arkadaşının ikizini 'kana kan isteriz' diyerek öldürtmüş 12.10.2021 | 11:41
15:50
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04:48
Maganda kurşunuyla eşini kaybetti, 'teksas gibi mermi sıkılıyor' dedi 12.10.2021 | 11:16
01:16
Kaza yapan otomobil mezarlık duvarını yıktı 12.10.2021 | 11:04
01:08
01:06
AVM’de çanta çalan hırsızlar kamerada! 12.10.2021 | 11:05
04:51
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Ümraniye'de hırsızlık! Biri oyaladı diğeri bileziği çaldı 12.10.2021 | 10:40
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Antalya'da uyuşturucu satıcısı parkta yakalandı! 12.10.2021 | 10:37
Konya’da silahlı organize suç örgütüne yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 28’i tutuklanırken, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı. 1 şüphelini de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.