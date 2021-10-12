Konya’da suç örgütüne yönelik operasyonda 28 tutuklama

Konya’da silahlı organize suç örgütüne yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 28’i tutuklanırken, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı. 1 şüphelini de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.