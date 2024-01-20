Video Yaşam Köpek girdiği kümesten tavuğu alıp böyle kaçtı
Köpek girdiği kümesten tavuğu alıp böyle kaçtı

Köpek girdiği kümesten tavuğu alıp böyle kaçtı

20.01.2024 | 21:07

Elazığ’da aç kalan sokak köpeği kümese girerek ağızlayıp kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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