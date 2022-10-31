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OTOMATİK OYNAT
02:26
Tünel içindeki tekneyi görenler şaşkına döndü 31.10.2022 | 09:39
00:53
El Kaide ve DEAŞ’ın sözde eski kadısı Adana’da yakalandı | Video 31.10.2022 | 09:42
01:35
Yamaç paraşütü ile yere çakılan uzman çavuş ölümden döndü | Video 31.10.2022 | 09:38
01:24
Römorkla traktörün arasında yolculuk eden işçi hayatını kaybetti | Video 31.10.2022 | 09:38
02:52
Suç makinesi 5 kilometre kovalamacanın ardından böyle yakalandı | Video 31.10.2022 | 08:53
02:29
Sakarya D-650 Kara Yolu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı 31.10.2022 | 08:53
03:49
Arnavutköy'de gecekondu alev alev yandı | Video 31.10.2022 | 08:53
02:13
Kozan'da düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı | Video 31.10.2022 | 08:53
00:34
Bayburt'ta meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı | Video 31.10.2022 | 08:53
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Fatih'te otelde korkutan yangın | Video 30.10.2022 | 23:50
01:36
Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Diyarbakır'ı etkisi altına aldı 30.10.2022 | 22:55
01:04
01:46
Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi | Video 30.10.2022 | 21:37
01:50
Bağ evinde kadın cesedi bulundu | Video 30.10.2022 | 20:09
00:14
"Bahşiş Kutusu" hırsızı bu görüntülerden yakalandı 30.10.2022 | 18:22
01:07
Yabancı uyruklu iş kadının evinden milyonluk hırsızlık | Video 30.10.2022 | 17:33
00:28
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcısı tutuklandı | Video 30.10.2022 | 15:47
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Firari kadın derin dondurucudan çıktı | Video 30.10.2022 | 16:48
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza saat 23.30 sularında Kozan-Kadirli kara yolu, hayvan pazarı mevkiinde gerçekleşti.