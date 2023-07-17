Küçükçekmece D-100'de yol kesen sürücü, hamile kadının bulunduğu arabayı yumrukladı | Video
KÜÇÜKÇEKMECE'de D-100 Karayolu'nda içerisinde hamile kadının olduğu otomobilin önünü keserek durduran kişi camları yumrukladı. Otomobilin içinde bulunanların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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