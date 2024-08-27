Küçükçekmece'de güpegündüz gasp girişimi kamerada | Video 27.08.2024 | 10:31 Küçükçekmece'de, iddiaya göre 2 kişi güpegündüz bir kişiyi sokak ortasında darbederek gasbetmeye çalıştı. Gasbetmeye çalıştıkları kişinin kollarına giren şüpheliler defalarca yumruk attı. Çevredeki esnafın müdahalesiyle darbedilen kişi kurtulurken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu bir kişinin önünü kesti. Para isteyen şüpheliler, koluna girdikleri yabancı uyruklu kişiyi yola sürükledi. Yere düşen adam 2 kişiyle dakikalarca mücadele etti. Darbedilen adam parasını vermemek için direnince bu kez yumruklu saldırı başladı. Olayı gören çevredeki esnaf araya girmeye çalışarak yabancı uyruklu kişiyi şüphelilerin elinden aldı. Amaçlarına ulaşamayan 2 kişi parayı alamadan kaçtı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.