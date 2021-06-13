Video Yaşam Kurtlar Vadisi'nin savcısı Çiğdem Batur, isyan etti | Video

Kurtlar Vadisi'nin savcısı Çiğdem Batur, isyan etti | Video

Kurtlar Vadisi'nin savcısı Çiğdem Batur, isyan etti | Video
13.06.2021 | 10:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kurtlar Vadisi'nin savcısı Çiğdem Batur, isyan etti | Video 02:43
Kurtlar Vadisi'nin savcısı Çiğdem Batur, isyan etti | Video 13.06.2021 | 10:44
Köpekleri ıslatıp kovalayan öğretim görevlisine Mala zarar verme davası | Video 06:00
Köpekleri ıslatıp kovalayan öğretim görevlisine "Mala zarar verme" davası | Video 13.06.2021 | 10:27
Patronun kredi kartlarından 5 bin ve nakit 8 bin lirayı alıp kayıplara karıştı | Video 02:01
Patronun kredi kartlarından 5 bin ve nakit 8 bin lirayı alıp kayıplara karıştı | Video 13.06.2021 | 10:22
Para dolu cüzdanı araç üzerinde bırakıp yoluna devam etti | Video 04:36
Para dolu cüzdanı araç üzerinde bırakıp yoluna devam etti | Video 13.06.2021 | 10:08
2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada | Video 01:24
2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada | Video 13.06.2021 | 10:08
Selimiye Camii üzerinde martıların görsel şöleni | Video 04:05
Selimiye Camii üzerinde martıların görsel şöleni | Video 13.06.2021 | 09:32
Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası olmuştu! Pazarcılar suçüstü yakalattı | Video 00:27
Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası olmuştu! Pazarcılar suçüstü yakalattı | Video 13.06.2021 | 09:33
Kapadokya’da gökyüzünde görsel şölen | Video 03:28
Kapadokya’da gökyüzünde görsel şölen | Video 13.06.2021 | 08:50
İstanbul'da 13 ilçede DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı | Video 01:24
İstanbul'da 13 ilçede DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı | Video 13.06.2021 | 08:50
Sokak ortasında bıçaklanma anı güvenlik kamerasında | Video 02:58
Sokak ortasında bıçaklanma anı güvenlik kamerasında | Video 13.06.2021 | 01:34
Fatih'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.Yangın çevre binalara da sıçradı | Video 03:32
Fatih'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.Yangın çevre binalara da sıçradı | Video 13.06.2021 | 01:08
Ankara’da 1 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 00:41
Ankara’da 1 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 13.06.2021 | 01:01
Sürücüsüyle birlikte yanan aracın yanındaki notta büyük itiraf: Bombaları ben patlattım | Video 00:47
Sürücüsüyle birlikte yanan aracın yanındaki notta büyük itiraf: "Bombaları ben patlattım" | Video 12.06.2021 | 22:58
Gaziosmanpaşa'da park halindeki kamyon alev alev yandı | Video 01:14
Gaziosmanpaşa'da park halindeki kamyon alev alev yandı | Video 12.06.2021 | 22:32
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 yaralı | Video 03:32
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 yaralı | Video 12.06.2021 | 22:33
Polis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı | Video 01:11
Polis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı | Video 12.06.2021 | 20:54
Ekipler 40 metrelik falezlerdeki cesedi çıkarma, kalabalık ise izleme derdine düştü | Video 03:14
Ekipler 40 metrelik falezlerdeki cesedi çıkarma, kalabalık ise izleme derdine düştü | Video 12.06.2021 | 19:35
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesindeki kantinde yangın | Video 00:59
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesindeki kantinde yangın | Video 12.06.2021 | 19:33
Kent meydanında unutulan çanta polis ekiplerini alarma geçirdi | Video 04:01
Kent meydanında unutulan çanta polis ekiplerini alarma geçirdi | Video 12.06.2021 | 19:30
İstanbul'da yağmur yağdı, yol ve araçlar su altında kaldı | Video 01:11
İstanbul'da yağmur yağdı, yol ve araçlar su altında kaldı | Video 12.06.2021 | 18:43

Bir zamanların efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde savcı roluyle tanınan Çiğdem Batur'un sapığı tekrar ortaya çıktı. Çiğdem Batur sosyal medya hesabından videolu paylaşımla isyan etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA