Video Yaşam Kurtuluş Savaşı'nın simgesel resmi 100 farklı renk tonuyla nakşedildi | Video
Kurtuluş Savaşı'nın simgesel resmi 100 farklı renk tonuyla nakşedildi | Video

Kurtuluş Savaşı'nın simgesel resmi 100 farklı renk tonuyla nakşedildi | Video

16.01.2022 | 11:36

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Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nde yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından Kurtuluş Savaşı'nın simgesel resimlerinden biri kumaşa nakşedildi.

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