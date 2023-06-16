Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 3’ü çocuk 4 yaralı | Video
Elazığ’da seyir halindeyken lastiği patlayan ve kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çaptı. Kazada 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı olan çocuklardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
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