Video Yaşam Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 3’ü çocuk 4 yaralı | Video
Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 3’ü çocuk 4 yaralı | Video

Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 3’ü çocuk 4 yaralı | Video

16.06.2023 | 09:52

Elazığ’da seyir halindeyken lastiği patlayan ve kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çaptı. Kazada 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Şahsuvar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, yaklaşık 50 metre sürüklenen ve büyük hasar alan otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı olan çocuklardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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