Video Yaşam Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili tutuksuz yargılanan 7 sanık hakkında karar verildi | Video
Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili tutuksuz yargılanan 7 sanık hakkında karar verildi | Video

Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili tutuksuz yargılanan 7 sanık hakkında karar verildi | Video

08.10.2021 | 14:02

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Ağrı'da Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili görülen ikinci duruşmada,tutuksuz yargılanan 7 sanık beraat etti

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