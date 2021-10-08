Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili tutuksuz yargılanan 7 sanık hakkında karar verildi | Video
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Ağrı'da Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili görülen ikinci duruşmada,tutuksuz yargılanan 7 sanık beraat etti