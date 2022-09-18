Video Yaşam LGBT'ye karşı "Büyük aile yürüyüşü" Saraçhane'de başladı | Video
LGBT'ye karşı

LGBT'ye karşı "Büyük aile yürüyüşü" Saraçhane'de başladı | Video

18.09.2022 | 16:15

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İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda LGBT'ye karşı yapılan miting başladı. Katılımın oldukça yüksek olduğu büyük aile yürüyüşünde aileler çocukların LGBT'den korunmasını talep ediyor.

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