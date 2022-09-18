Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:55
İkizlerinden biri kaybolan annenin "Oğlumu bulun" feryadı | Video 18.09.2022 | 16:43
05:56
LGBT'ye karşı "Büyük aile yürüyüşü" Saraçhane'de başladı | Video 18.09.2022 | 16:15
05:23
Binlerce adayın ter döktüğü KPSS Lisans oturumu bugün gerçekleşti | Video 18.09.2022 | 15:04
01:58
Yaşadığı eve çatıdan girmek isteyince feci şekilde can verdi | Video 18.09.2022 | 15:04
00:49
Damattan bahşiş almak için vinçle gelin arabasının önünü kesti | Video 18.09.2022 | 15:04
00:25
Görenler dönüp bir daha baktı! Mendil açtı, mama parası topladı | Video 18.09.2022 | 14:48
02:34
Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteorolojiden sağanak uyarısı | Video 18.09.2022 | 14:32
02:31
Balık avlamak için nehre giren okul müdürü Fırat nehrinde bulundu | Video 18.09.2022 | 14:06
00:34
12 yaşındaki çocuğun doğum günü hediyesini böyle çaldı | Video 18.09.2022 | 12:50
00:30
02:05
00:54
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 18.09.2022 | 11:31
03:33
00:13
02:37
Köpekten kaçan motosikletli gence otomobil böyle çarptı | Video 18.09.2022 | 10:58
07:17
Otobüs şoförü fenalaşan yolcusu için saniyelerle yarıştı | Video 18.09.2022 | 10:32
01:01
Onlarca silah parçasıyla yakalandı | Video 18.09.2022 | 10:28
00:59
Eminönü'nde bir poşet parayı havaya saçtı | Video 18.09.2022 | 10:17
01:10
Beylikdüzü'nde kardeşine laf atanlara dehşeti yaşattı | Video 18.09.2022 | 10:17
İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda LGBT'ye karşı yapılan miting başladı. Katılımın oldukça yüksek olduğu büyük aile yürüyüşünde aileler çocukların LGBT'den korunmasını talep ediyor.