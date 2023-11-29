Lüks otomobilin bagajına oturup 65 inç ekran televizyonu böyle taşıdı | Video 29.11.2023 | 15:03 Şanlıurfa’da bir kişi yeni aldığı 65 inç ekran televizyonu lüks aracının bagajına oturan kişilerin kucağında taşıması bir başka sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi 18 Mart Çanakkale Caddesinde 65 inç ekran televizyonun lüks aracının bagajına oturan kişilerin kucağında taşıtılması bir başka sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Geçtiğimiz günlerde TOGG'un bagajında Urfa yöresine has isot taşınmasının ardından 65 inç ekran televizyonu lüks aracının bagajına oturan kişilerin kucağında taşıması sosyal medyada gündem oldu.Başka bir sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıyan görüntülerin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları vatandaşa tepki gösterdi.