Lüks otomobilin bagajına oturup 65 inç ekran televizyonu böyle taşıdı | Video
Şanlıurfa’da bir kişi yeni aldığı 65 inç ekran televizyonu lüks aracının bagajına oturan kişilerin kucağında taşıması bir başka sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıdı.
Başka bir sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıyan görüntülerin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları vatandaşa tepki gösterdi.
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