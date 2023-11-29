Video Yaşam Lüks otomobilin bagajına oturup 65 inç ekran televizyonu böyle taşıdı | Video
Lüks otomobilin bagajına oturup 65 inç ekran televizyonu böyle taşıdı | Video

Lüks otomobilin bagajına oturup 65 inç ekran televizyonu böyle taşıdı | Video

29.11.2023 | 15:03

Şanlıurfa’da bir kişi yeni aldığı 65 inç ekran televizyonu lüks aracının bagajına oturan kişilerin kucağında taşıması bir başka sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi 18 Mart Çanakkale Caddesinde 65 inç ekran televizyonun lüks aracının bagajına oturan kişilerin kucağında taşıtılması bir başka sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Geçtiğimiz günlerde TOGG'un bagajında Urfa yöresine has isot taşınmasının ardından 65 inç ekran televizyonu lüks aracının bagajına oturan kişilerin kucağında taşıması sosyal medyada gündem oldu.
Başka bir sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıyan görüntülerin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları vatandaşa tepki gösterdi.
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