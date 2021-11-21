Malatya’da aç kalan domuzlar şehre indi | Video

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Malatya’da havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulamayan yaban domuzları, aç kalınca şehre indi.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi mevkiinde geç saatlerde bir sitenin çevresinde görülen yaban domuzu şaşkınlığa neden oldu. Bölgede yiyecek ararken, mahalleli tarafından cep telefonları ile görüntülenen yaban domuzu bir süre sonra ise gözden kayboldu. Site sakinlerinden Alparslan Tokgöz bölgede daha önce yaban domuzu görmediklerini belirterek, " Bizim sitemizin etrafında daha önce yaban domuzu görülmemişti. Dün gece saatlerinde sitemizin ön ve yan tarafında domuzları gördük, daha doğrusu ben görmedim ama WhatsApp grubuna atmışlardı. İlk defa bir domuz görüş olduk. Buralarda görmeye alışık olmadığımız için ilgincimize geldi" diye konuştu