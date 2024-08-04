Video Yaşam Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

04.08.2024 | 17:00

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıhıdır Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıhıdır Mahallesi mevkiinde saat 15.21 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbardan sadece 4 dakika sonra yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal, 2 dozer ve 2 yer ekibi tarafından müdahale edilmeye başlandı. Yangına müdahale devam ederken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de orman ekiplerine destek oluyor.
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