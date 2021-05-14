Video Yaşam Manisa'da yürek yakan olay... Boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtardı, kendisi boğuldu!

Manisa'da yürek yakan olay... Boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtardı, kendisi boğuldu!

Manisa'da yürek yakan olay... Boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtardı, kendisi boğuldu!
14.05.2021 | 08:54

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, serinlemek için girdikleri yangın söndürme göletinde boğulma tehlikesi geçiren 3 torununu kurtaran Bilhan Yılmaz (59), balçığa saplanarak hayatını kaybetti.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Kemiklidere Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Orman Yangın Söndürme göletinde meydana geldi. İddiaya göre, dedeleri Birhan Yılmaz ile birlikte gölete gelen B.A.Y. (7), B.Y. (9) ve B.Y. (8), serinlemek için suya girdi. 3 çocuk boğulma tehlikesi geçirince dedeleri Birhan Yılmaz, müdahale etti. Suya girerek, torunlarını kurtaran Yılmaz, göletin zeminindeki balçığa saplandı. Sudan çıkamayan Yılmaz, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.


Gölette arama- kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekipleri, Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı.

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