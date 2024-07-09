Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 57 gözaltı | Video
Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında, 'sazan sarmalı' yöntemiyle araç satışı yaptıkları ve sosyal medya platformları üzerinden 'sahte ürün' ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 57 şüpheliden 32'si tutuklandı, 25'i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.
Operasyonlarda, şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen yaklaşık 100 milyon lira diğerinde tapu kayıtlarına ve araçlarına el konulurken, zanlıların kendi aralarında birbirleriyle 150 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.
17 TAPU, 30 LÜKS ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ
Türkiye genelinde bin 637 olaya karıştıkları belirlenen zanlıların 140 banka ve kripto hesabı ortaya çıkarılırken, 7 şirket ortaklığı tespit edildi. Şüphelilerin ev ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalarda ise 17 tapu, 30 lüks araç, 9 tabanca, 130 cep telefonu, 10 bilgisayar, 72 banka kartı, 12 sim kart, 260 bin TL, bin 500 dolar, 44 adet gram altın, 33 tam altın, 8 burma bilezik, 6 altın kolye, çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ile 1 adet dron ele geçirilerek el konuldu.
Emniyet Müdürlüğünden işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 25'i 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.
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