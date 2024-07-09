Video Yaşam Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 57 gözaltı | Video
Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 57 gözaltı | Video

Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 57 gözaltı | Video

09.07.2024 | 13:59

Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında, 'sazan sarmalı' yöntemiyle araç satışı yaptıkları ve sosyal medya platformları üzerinden 'sahte ürün' ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 57 şüpheliden 32'si tutuklandı, 25'i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, sazan sarmalı yöntemi, sahte ürün ilanı, cinsel içerikli görüşme sonrası şantajla para talep etmek ve para aklamak' gibi suçlara karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonrası elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda, şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen yaklaşık 100 milyon lira diğerinde tapu kayıtlarına ve araçlarına el konulurken, zanlıların kendi aralarında birbirleriyle 150 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.

17 TAPU, 30 LÜKS ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ
Türkiye genelinde bin 637 olaya karıştıkları belirlenen zanlıların 140 banka ve kripto hesabı ortaya çıkarılırken, 7 şirket ortaklığı tespit edildi. Şüphelilerin ev ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalarda ise 17 tapu, 30 lüks araç, 9 tabanca, 130 cep telefonu, 10 bilgisayar, 72 banka kartı, 12 sim kart, 260 bin TL, bin 500 dolar, 44 adet gram altın, 33 tam altın, 8 burma bilezik, 6 altın kolye, çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ile 1 adet dron ele geçirilerek el konuldu.

Emniyet Müdürlüğünden işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 25'i 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bahçelievler’de 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video 04:39
Bahçelievler’de 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video 09.07.2024 | 14:04
Aksaray merkezli DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama | Video 02:17
Aksaray merkezli DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama | Video 09.07.2024 | 14:00
Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 57 gözaltı | Video 02:08
Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 57 gözaltı | Video 09.07.2024 | 13:59
Kız arkadaşını sıkıştıran kadınları sokak ortasında böyle dövdü | Video 00:37
Kız arkadaşını sıkıştıran kadınları sokak ortasında böyle dövdü | Video 09.07.2024 | 12:40
Can pazarı yaşanan kaza kamerada: 2 ağır yaralı | Video 02:30
Can pazarı yaşanan kaza kamerada: 2 ağır yaralı | Video 09.07.2024 | 12:40
Marmaris’te deprem | Video 00:55
Marmaris'te deprem | Video 09.07.2024 | 12:40
Sosyal medya üzerinden anlaştıkları kişilerle fuhuş yapanlara operasyon | Video 01:01
Sosyal medya üzerinden anlaştıkları kişilerle fuhuş yapanlara operasyon | Video 09.07.2024 | 12:53
El frenini çekmeyi unuttu, patates yüklü kamyoneti camdan içeri atlayarak durdurdu | Video 00:37
El frenini çekmeyi unuttu, patates yüklü kamyoneti camdan içeri atlayarak durdurdu | Video 09.07.2024 | 12:40
Tunceli’de şiddetli rüzgarın geride bıraktığı hasar böyle görüntülendi | Video 01:04
Tunceli’de şiddetli rüzgarın geride bıraktığı hasar böyle görüntülendi | Video 09.07.2024 | 12:40
İzmir’de büyük yolsuzluk operasyonu! Gümrük’te aramalar yapılıyor | Video 01:07
İzmir'de büyük yolsuzluk operasyonu! Gümrük'te aramalar yapılıyor | Video 09.07.2024 | 12:41
SON DAKİKA: Muğla’nın Marmaris ilçesinde korkutan deprem | Video 03:34
SON DAKİKA: Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan deprem | Video 09.07.2024 | 12:26
Bıçaklı sopalı akraba kavgasında 9 kişi yaralandı, 9 kişi tutuklandı | Video 00:57
Bıçaklı sopalı akraba kavgasında 9 kişi yaralandı, 9 kişi tutuklandı | Video 09.07.2024 | 12:20
Arkadaş cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 03:21
Arkadaş cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 09.07.2024 | 12:10
Tunceli’de şiddetli rüzgar geride bıraktığı hasar böyle görüntülendi | Video 01:04
Tunceli’de şiddetli rüzgar geride bıraktığı hasar böyle görüntülendi | Video 09.07.2024 | 11:52
İzmir’de gümrükte rüşvet operasyonu: 77 şüpheliye gözaltı | Video 01:45
İzmir'de gümrükte rüşvet operasyonu: 77 şüpheliye gözaltı | Video 09.07.2024 | 11:39
Tüfekle tekel bayisine girip sigara alan şüpheliye gözaltı | Video 03:05
Tüfekle tekel bayisine girip sigara alan şüpheliye gözaltı | Video 09.07.2024 | 11:10
Adana’da garip hırsızlık! Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar | Video 01:07
Adana'da garip hırsızlık! Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar | Video 09.07.2024 | 11:06
Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama | Video 01:26
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama | Video 09.07.2024 | 10:56
Şavşat’ta 2 katlı evde yangın çıktı: 1 yaralı | Video 00:54
Şavşat’ta 2 katlı evde yangın çıktı: 1 yaralı | Video 09.07.2024 | 10:56
100 metreden aşağıya uçan karı-koca hayatını kaybetti | Video 07:54
100 metreden aşağıya uçan karı-koca hayatını kaybetti | Video 09.07.2024 | 10:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA